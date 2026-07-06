Nächste Runde im Abnehm-Krieg: Novo Nordisk rollt die Wegovy-Pille in Großbritannien aus - Aktie im Fokus

Novo Nordisk bringt die Wegovy-Pille nach Großbritannien, doch was das im Rennen gegen Eli Lilly wirklich wert ist, muss sich erst noch zeigen.

Großbritannien ließ orale Wegovy-Tablette als erstes Land Europas zu

Ab heute läuft der Verkauf in Großbritannien, aber nur über Privatrezepte

Online-Apotheke spricht von vielen Vorbestellungen

Die britische Arzneimittelbehörde MHRA hat am 11. Juni 2026 die orale Wegovy-Tablette von Novo Nordisk zugelassen. Nach den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Großbritannien damit der dritte Markt für die Pille weltweit und der erste in Europa. Die Zulassung stützt sich auf die Phase-3-Studie OASIS-4: Erwachsene mit Adipositas verloren nach 64 Wochen unter der 25-Milligramm-Erhaltungsdosis im Schnitt 13,6 Prozent ihres Körpergewichts, unter Placebo waren es 2,4 Prozent. Bei durchgehender Therapietreue lag der Gewichtsverlust bei 16,6 Prozent gegenüber 2,7 Prozent unter Placebo.

Ab dem heutigen Montag können britische Patienten die Wegovy-Tablette nun über ein Privatrezept bestellen. Eine Erstattung durch den staatlichen Gesundheitsdienst NHS gibt es vorerst nicht, denn diese setzt eine Kosten-Nutzen-Prüfung durch das Bewertungsinstitut NICE voraus. Diese dürfte jedoch nicht vor 2027 vorliegen.

Beim Anbieter Simple Online Pharmacy startet die Wegovy-Tablette bei 129 Pfund im Monat für die niedrigste Dosis, mit einem Rabattcode zum Marktstart sind es 99 Pfund. Die Erhaltungsdosis mit 25 Milligramm soll laut Anbieter preislich auf dem Niveau der bestehenden Wegovy-Spritze liegen. Das Interesse scheint groß zu sein: Simple Online Pharmacy meldete zudem, mehr als zehnmal so viele Vorbestellungen erhalten zu haben wie beim britischen Start der Mounjaro-Spritze 2024.

Die USA laufen als zweites Testfeld mit

Parallel zum britischen Start bewegt sich auch der US-Markt. Seit dem 1. Juli 2026 läuft dort das Pilotprogramm Medicare GLP-1 Bridge der US-Gesundheitsbehörde CMS. Berechtigte Medicare-Part-D-Versicherte zahlen für Wegovy als Spritze oder Tablette, für Eli Lillys Foundayo sowie für den Zepbound-Fertigpen einen Zuzahlungsbetrag von 50 US-Dollar pro Monat. Das Pilotprogramm läuft bis zum 31. Dezember 2027.

Novo Nordisk arbeitet zudem an einem neuen Format: Der Konzern hatte im Februar 2026 laut Reuters angekündigt, Wegovy künftig auch in Einzeldosis-Fläschchen anzubieten, ein Format, mit dem Eli Lilly bei Zepbound bereits seit 2024 arbeitet.

Novo Nordisk vs. Eli Lilly: Nächste Etappe im Kampf um Abnehmmittel

Für den Novo Nordisk-Rivalen Eli Lilly ist die britische Zulassung der oralen Wegovy-Tablette die nächste Etappe eines Wettlaufs, den beide Konzerne seit Monaten führen. So hatte etwa die US-Arzneimittelbehörde FDA die Wegovy-Tablette von Novo Nordisk bereits im Dezember 2025 zugelassen, bevor sie am 1. April 2026 auch Eli Lillys Foundayo mit dem Wirkstoff Orforglipron freigab. Ohne Versicherungsschutz kostet Foundayo in den USA laut Eli Lilly ab 149 Dollar im Monat für die niedrigste Dosis, ein Preis auf ähnlichem Niveau wie die günstigste Wegovy-Tablette. Anders als das Peptid-Präparat von Novo Nordisk ist Orforglipron ein chemisch hergestelltes Small Molecule, das sich laut Eli Lilly einfacher und in größeren Mengen produzieren lässt und ohne Kühlkette auskommt.

Novo Nordisk hält dem die eigene Studienlage entgegen: Nach den OASIS-4-Daten fällt der Gewichtsverlust der eigenen Tablette höher aus als die von Eli Lilly veröffentlichten Vergleichswerte zu Orforglipron. Eli Lilly verwies im Gegenzug darauf, dass Foundayo ohne Nüchternheitsauflagen eingenommen werden kann. Ein dritter Anbieter drängt inzwischen ebenfalls in den Markt: Structure Therapeutics will die Phase-3-Studie zu seinem Kandidaten Aleniglipron im dritten Quartal 2026 starten, in der Phase-2b-Studie erreichten Teilnehmer nach Unternehmensangaben bis zu 16,3 Prozent Gewichtsverlust.

Wie sich die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly derzeit schlagen

Am Kapitalmarkt hat die Eli Lilly-Aktie derzeit die Nase vorn: Der Anteilsschein konnte seit Jahresbeginn um 12,96 Prozent auf zuletzt 1.213,91 US-Dollar steigen, während die Novo Nordisk-Aktie im gleichen Zeitraum lediglich um magere 0,51 Prozent zulegte und aktuell bei 326,90 DKK steht. Am Montag gewinnt die Novo Nordisk-Aktie gewinnt an der Börse in Dänemark zeitweise 0,75 Prozent auf 329,35 DKK. In den letzten Wochen scheint sich das Blatt jedoch allmählich zu wenden: So hat die Novo Nordisk-Aktie auf Sicht von drei Monaten rund 38 Prozent gewonnen, während es bei Eli Lilly nur rund 30 Prozent waren. Nach Einschätzung der Chartanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt hat der Anteilsschein der Dänen kürzlich sowohl den seit September 2024 laufenden Abwärtstrend als auch ein wichtiges Widerstandsbündel bei 302 bis 303 DKK nach oben durchbrochen. Nun muss sich jedoch zeigen, ob die Trendwende wirklich nachhaltig ist - und ob der Verkaufsstart der Wegovy-Pille in Großbritannien hierfür Rückenwind liefern kann.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at

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