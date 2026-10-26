Nächster KI-Börsengang: Anthropic reicht Unterlagen ein – was Investoren wissen sollten

Anthropic will seine Aktien unter dem Kürzel ANT an der NASDAQ platzieren

Im ersten Halbjahr 2026 lag der Umsatz über dem Wert des gesamten Vorjahres

Prospekt benennt offen Haftungsrisiken durch eigene KI-Modelle

Anthropic hat heute bei der US-Börsenaufsicht SEC den Registrierungsantrag auf Formular S-1 eingereicht und öffnet damit erstmals seine Bücher für Anleger, die auf einen der größten Börsengänge der KI-Branche warten. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen die Stammaktien der Klasse A am Nasdaq Global Select Market unter dem Kürzel "ANT" gehandelt werden. Wie viele Aktien angeboten werden und in welcher Preisspanne, steht noch nicht fest. Federführend begleiten Goldman Sachs und Morgan Stanley die Emission, zum Konsortium zählen unter anderem auch JPMorgan, Citigroup und Barclays.

Das offizielle Werben um Investoren soll bereits in der Woche vom 9. November beginnen. Aus Branchenkreisen verlautete, dass Anthropic das Volumen des bisherigen Rekordbörsengangs des Raumfahrtkonzerns SpaceX erreichen oder sogar übertreffen wolle.

Anthropic steigert den Umsatz auf das 14-Fache

Vor allem zeigt der Prospekt eines: Tempo. Demnach setzte Anthropic mit dem Chatbot Claude, dem Programmierwerkzeug Claude Code und Claude Cowork im ersten Halbjahr 2026 knapp 16,3 Milliarden US-Dollar um, nach knapp 1,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das ist mehr als dreimal so viel wie im gesamten Jahr 2025 mit knapp 4,6 Milliarden US-Dollar. Doch auch die Kosten ziehen kräftig an: Allein für Rechenleistung und Infrastruktur fielen im Halbjahr knapp 9 Milliarden US-Dollar Kosten an, mehr als im gesamten Vorjahr mit gut 7,3 Milliarden US-Dollar. Weil die Erlöse schneller wachsen, schrumpft der operative Verlust dennoch auf knapp 0,7 Milliarden US-Dollar, nach gut 2,1 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2025.

Umso auffälliger ist das Ergebnis unter dem Strich. Für die ersten sechs Monate 2026 weist Anthropic einen Nettoverlust von rund 80,7 Milliarden US-Dollar aus, nach knapp 13 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum und knapp 42 Milliarden US-Dollar im gesamten Jahr 2025. Gut 72 Milliarden US-Dollar davon gehen jedoch auf die Neubewertung von Wandelanleihen, Derivaten und SAFE-Vereinbarungen zurück. Die Ursache wirkt paradox: Weil die Unternehmensbewertung stieg, wurden die ausstehenden Wandelanleihen mehr wert, und genau das schlägt als Verlust zu Buche. Die Pro-forma-Rechnung im Prospekt sieht vor, den Effekt aus der Umwandlung der Wandelanleihen bereits herauszurechnen. Für den Blick auf das Kerngeschäft taugt der operative Verlust deshalb besser als die Schlagzeile vom Rekordverlust.

Breitere Kundenbasis, gewaltige Verpflichtungen in der Cloud

Getragen wird das Wachstum von einer deutlich breiteren Kundenbasis. Die Zahl der Kunden, die auf Zwölfmonatssicht jeweils mindestens 100.000 US-Dollar Umsatz brachten, stieg von Ende September 2025 bis Ende September 2026 von mehr als 950 auf mehr als 11.900. Ein erheblicher Teil der Umsätze und Forderungen hängt jedoch trotzdem noch an wenigen Kunden und Vertriebskanälen. Schwerer wiegt die Ausgabenseite: Seit Jahresbeginn hat Anthropic neue oder erweiterte Verträge für Rechenzentren und Rechenleistung in der Cloud mit Mindestzahlungen von rund 417 Milliarden US-Dollar geschlossen. Amazon, Google als Tochter von Alphabet und Microsoft sind dabei Lieferanten, Anteilseigner und mit eigenen KI-Angeboten zugleich Konkurrenten, eine Verflechtung, die der Prospekt ausdrücklich als Risiko aufführt.

Offene Warnung vor Schäden durch die eigene KI

Bemerkenswert offen fallen auch die übrigen Risikohinweise aus. Im Prospekt schildert Anthropic die Sorge, dass Modelle Fähigkeiten entwickeln könnten, mit denen das Unternehmen selbst nicht rechnet. Anthropic warnt zudem, dass nach einem katastrophalen KI-Vorfall womöglich weder einzelne Versicherer noch die Branche insgesamt genug Kapazität hätten, um die Schäden abzudecken. Die Haltung passt zur Linie von CEO Dario Amodei, der die Branche Anfang September in einem Essay dazu aufgerufen hatte, die Entwicklung der leistungsfähigsten Modelle zu verlangsamen.

Hinzu kommt politischer Gegenwind. Nachdem Anthropic den Einsatz seiner Modelle für vollständig autonome Waffen und die Massenüberwachung von US-Bürgern abgelehnt hatte, stufte das Pentagon das Unternehmen im Februar dieses Jahres als Risiko für die Lieferkette ein. Wie Anthropic im Prospekt darlegt, gab ein Bundesgericht in Kalifornien dem Konzern Ende August in wesentlichen Teilen recht. Im Juni musste Anthropic außerdem die Modelle Fable 5 und Mythos 5 wegen Exportbeschränkungen des Handelsministeriums vorübergehend abschalten, weil die Auflagen einen Betrieb faktisch unmöglich machten. Seither hat sich der Ton entspannt: Handelsminister Howard Lutnick sagte Anfang September gegenüber Axios, Anthropic stehe wieder auf der richtigen Seite.

Kapitalbedarf und wachsende Sicherheitsbedenken

Der Gang an die Börse soll dem Unternehmen die nötige Liquidität sichern, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Die Entwicklung neuer KI-Generationen verschlingt branchenweit Hunderte Milliarden Dollar für Rechenleistung und Infrastruktur.

Gleichzeitig wächst der Druck auf die Branche: Anthropic und Wettbewerber wie OpenAI sehen sich einer verschärften Debatte über die Sicherheit autonom agierender Systeme gegenüber. Eine Serie von Hackerangriffen durch eigenständig handelnde KI-Agenten hatte zuletzt Bedenken geschürt, die auch das Debüt an den Finanzmärkten belasten könnten.

Gründer sichern sich die Stimmenmehrheit

Wer beim Börsengang zum Zug kommt, erhält allerdings nur begrenzten Einfluss. Als gemeinwohlorientierte Public Benefit Corporation muss Anthropic neben den Interessen der Aktionäre auch das Gemeinwohl berücksichtigen. Ein Long-Term Benefit Trust aus finanziell unabhängigen Treuhändern bestimmt über eine eigene Aktiengattung die Mehrheit des Verwaltungsrats. Eine einzelne Aktie der Klasse F sichert den sieben Mitgründern um Dario Amodei und Präsidentin Daniela Amodei zudem 50,1 Prozent der Stimmrechte bei den übrigen Abstimmungen.

An der Bewertung scheiden sich bereits vor dem Start die Geister. Das Analysehaus New Constructs nannte das Vorhaben in einer Notiz, über die CNBC Anfang Oktober berichtete, den "lächerlichsten Börsengang des Jahres 2026". Um die in Medienberichten genannte Zielbewertung von rund zwei Billionen US-Dollar zu rechtfertigen, müsste Anthropic nach Schätzung von New Constructs doppelt so viel verdienen wie NVIDIA in den vorangegangenen zwölf Monaten.

Den nächsten belastbaren Datenpunkt liefert der Nachtrag zum Prospekt mit Preisspanne und Zahl der angebotenen Aktien. Erst dann zeigt sich, ob Anthropic nach SpaceX, das am 12. Juni zu 135 US-Dollar je Aktie an die Börse gegangen war, den Appetit der Anleger auf ein zweites Schwergewicht dieser Größenordnung trifft.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.at mit Material von dpa-AFX

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