Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Spieleklassiker
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25.06.2026 17:06:00
Nächstes "GTA"-Spiel wirft Schatten voraus: Take-Two-Aktie im Fokus der Anleger
Das große Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte. Die Spieler musste lange warten: Der vorherige Titel der Reihe des Softwarehertellers Take Two kam im Jahr 2013 heraus.
Nur digital erhältlich
"GTA VI" erscheint zunächst nur für die Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. PC-Spieler hingegen werden sich noch gedulden müssen. Kritik von einigen Spielern gab es dafür, dass es das Game zumindest vorerst nur digital und nicht auf physischen Datenträgern gibt: Auch wer sich eine Box kauft, bekommt darin einen Download-Code.
Autos, Boote und Krokodile
Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte "GTA VI" das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. Der Vorgänger hatte sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft.
"Grand Theft Auto" ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In den bisher veröffentlichten Trailern kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen und Krokodile vor.
Der Markt reagiert auf die Neuigkeiten: Die Take Two-Aktie sinkt im NASDAQ-Handel zeitweise 0,38 Prozent auf 234,88 US-Dollar.
/so/DP/zb
NEW YORK (dpa-AFX)
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