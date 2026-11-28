KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.11.2026 09:15:28
Nachteilsausgleich für Menschen: Sogar Tech-Bosse fordern Steuer auf KI-Token
Experten, Politiker und sogar Tech-Milliardäre selbst fordern, die großen KI-Firmen an den gesellschaftlichen Kosten des Job-Blutbads zu beteiligen, das sie womöglich anrichten. Doch genau wie wirksame Regulierung wird es auch Steuern auf KI so schnell nicht geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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