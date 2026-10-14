AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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14.10.2026 18:14:09
Nachwehen des Dieselskandals: Gericht kippt VW-Vergleich mit Ex-Audi-Chef Stadler
Volkswagen und der Ex-Audi-Manager Rupert Stadler einigen sich 2021 im Abgasskandal auf einen Vergleich, um Haftungsstreitigkeiten zu beenden. Die Aktionäre stimmen dem Deal mehrheitlich zu. Doch das Oberlandesgericht Celle erklärt das Vorgehen für unwirksam.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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