Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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26.03.2026 16:56:00
Nackt- und Web-Filter, App-Sperre: Apples Alterskontrolle erreicht Europa
In Großbritannien müssen Nutzer nun gegenüber Apple nachweisen, dass sie erwachsen sind – sonst blockiert ihr iPhone bestimmte Funktionen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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