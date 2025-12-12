|
12.12.2025 06:31:28
Nadex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nadex präsentierte am 09.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 28,87 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -26,340 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,25 Prozent auf 9,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nadex 9,39 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!