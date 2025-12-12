Nadex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nadex präsentierte am 09.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 28,87 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -26,340 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,25 Prozent auf 9,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nadex 9,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at