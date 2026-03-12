Nadex: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nadex ließ sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nadex die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,92 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,64 Milliarden JPY – eine Minderung von 19,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,45 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at