Nadex stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nadex hat am 08.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,52 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -15,610 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,57 Milliarden JPY – ein Plus von 23,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nadex 7,76 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at