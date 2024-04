Nächste Station Assen: BMW Motorrad Motorsport bereit für die WorldSBK-Rennen in der „Cathedral of Speed“.

Runde drei der FIM Superbike World Championship 2024 (WorldSBK) führt BMW Motorrad Motorsport in die „Cathedral of Speed“: Vom 19. bis 21. April gastiert die WorldSBK auf dem berühmten TT Circuit im niederländischen Assen. Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit Siegen und Podiumsplätzen für BMW Motorrad Werksfahrer Toprak Razgatlioglu (TUR) und das ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team lautet das Ziel, die BMW M 1000 RR auch in Assen auf das Podium zu bringen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel