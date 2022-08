Nächste Station Japan: BMW Motorrad World Endurance Team gibt sein Debüt bei den Suzuka 8 Hours.

Die dritte Runde der FIM Endurance World Championship 2022 (FIM EWC) führt das BMW Motorrad World Endurance Team nach Japan. In den Suzuka 8 Hours steht am kommenden Wochenende (5. bis 7. August) ein weiterer Klassiker auf dem Programm. Nach dem umjubelten Sieg beim Heimspiel, den 24H SPA EWC Motos (BEL) Anfang Juni, möchte das Team auch in Japan ein starkes Ergebnis einfahren.