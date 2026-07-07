Vertex Aktie
ISIN: PLVRTEX00010
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07.07.2026 15:26:00
Nächster Pharma-Mega-Deal: Vertex will Crinetics für zehn Milliarden Dollar übernehmen
Die Pharma-Branche ist im Fusionsfieber. Nach der Myricx-Übernahme durch Novartis will das US-Unternehmen Vertex mit Crinetics seine Endokrinologie-Pipeline stärkenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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