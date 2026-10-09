Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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09.10.2026 15:59:00

Nächstes Apple-Event: Neue Macs kommen wohl am 27. Oktober

Immer auf Achse: <a href=Apple-Chef John Ternus bei einer früheren Präsentation" />

Nach der Home-Keynote nächste Woche ist die große Mac-Show nicht mehr weit: Bereits Ende Oktober sollen ein OLED-Touchscreen-MacBook und weitere Geräte folgen.

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