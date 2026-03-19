Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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19.03.2026 10:21:00
Nächstes Online-Spiel vor dem Aus: Sony schaltet Server für „Firewall Ultra“ ab
Ein weiteres Online-Spiel verschwindet vom Markt. Mit der Abschaltung von „Firewall Ultra“ trifft es dieses Mal einen VR-Exklusivtitel von Sony.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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