NAFCO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NAFCO ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NAFCO die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

NAFCO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,14 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29,21 JPY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 46,22 Milliarden JPY, gegenüber 47,19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,05 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at