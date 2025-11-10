NAFCO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NAFCO hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NAFCO ein EPS von -23,060 JPY je Aktie vermeldet.

NAFCO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,93 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at