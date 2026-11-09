09.11.2026 06:31:29

NAFCO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NAFCO hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

NAFCO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 13,55 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat NAFCO 44,45 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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