Nagahori legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nagahori hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,250 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,25 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nagahori einen Umsatz von 5,67 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at