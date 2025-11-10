Nagahori mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nagahori stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,07 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,45 Prozent auf 6,87 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at