Nagahori: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nagahori ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nagahori die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 9,14 JPY. Im letzten Jahr hatte Nagahori einen Gewinn von 16,07 JPY je Aktie eingefahren.

Nagahori hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at