16.02.2026 06:31:31
Nagahori verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nagahori hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nagahori im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,34 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
