26.12.2025 06:31:28
NAGAILEBEN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NAGAILEBEN hat am 25.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 10,42 JPY gegenüber 13,18 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,92 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 9,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
