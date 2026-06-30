NAGAILEBEN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NAGAILEBEN hat am 29.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,33 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32,52 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,41 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,52 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at