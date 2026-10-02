02.10.2026 06:31:29

NAGAILEBEN legte Quartalsergebnis vor

NAGAILEBEN präsentierte am 01.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 20,35 JPY gegenüber 16,71 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,94 Milliarden JPY – ein Plus von 8,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NAGAILEBEN 3,62 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 88,21 JPY. Im Vorjahr waren 83,24 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 17,21 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte NAGAILEBEN einen Umsatz von 16,98 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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