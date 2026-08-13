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13.08.2026 06:31:29
NAGANO KEIKI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
NAGANO KEIKI hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 79,63 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NAGANO KEIKI 54,83 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,88 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,88 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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