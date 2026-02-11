NAGANO KEIKI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NAGANO KEIKI lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 60,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 72,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NAGANO KEIKI im vergangenen Quartal 17,07 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NAGANO KEIKI 14,98 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at