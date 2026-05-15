NAGANO KEIKI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NAGANO KEIKI hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 107,80 JPY. Im letzten Jahr hatte NAGANO KEIKI einen Gewinn von 88,99 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat NAGANO KEIKI im vergangenen Quartal 18,22 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NAGANO KEIKI 18,94 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 285,75 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 316,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,66 Prozent auf 69,54 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 67,69 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at