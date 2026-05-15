|
15.05.2026 06:31:29
NAGANO KEIKI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NAGANO KEIKI hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 107,80 JPY. Im letzten Jahr hatte NAGANO KEIKI einen Gewinn von 88,99 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat NAGANO KEIKI im vergangenen Quartal 18,22 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NAGANO KEIKI 18,94 Milliarden JPY umsetzen können.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 285,75 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 316,94 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,66 Prozent auf 69,54 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 67,69 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.