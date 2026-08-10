NAGAOKA INTERNATIONAL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NAGAOKA INTERNATIONAL hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,16 JPY. Im Vorjahresviertel waren 67,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,37 Prozent auf 2,46 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

NAGAOKA INTERNATIONAL hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 47,06 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 138,90 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,47 Milliarden JPY – eine Minderung um 16,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,92 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at