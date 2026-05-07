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07.05.2026 06:31:29
Nagarjuna Agrichem informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nagarjuna Agrichem hat am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Nagarjuna Agrichem hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,300 INR je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 3,61 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nagarjuna Agrichem 2,01 Milliarden INR umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,210 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren -4,230 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 15,84 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 12,33 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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