Nagarjuna Agrichem legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nagarjuna Agrichem hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nagarjuna Agrichem ein EPS von -1,670 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,84 Prozent auf 3,18 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at