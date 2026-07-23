Nagarjuna Agrichem mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nagarjuna Agrichem stellte am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,89 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,600 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,50 Prozent auf 3,83 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Nagarjuna Agrichem 4,48 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at