Nagarjuna Agrichem öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nagarjuna Agrichem gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Nagarjuna Agrichem im vergangenen Quartal 4,57 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nagarjuna Agrichem 4,40 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at