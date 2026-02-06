Nagarjuna Agritech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nagarjuna Agritech hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,48 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nagarjuna Agritech ein Ergebnis je Aktie von 0,160 INR vermeldet.

