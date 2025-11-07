Nagarjuna Agritech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nagarjuna Agritech hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at