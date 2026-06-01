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01.06.2026 06:31:29
Nagarjuna Agritech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Nagarjuna Agritech hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,94 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 INR je Aktie erzielt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,19 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,490 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 876366,67 Prozent auf 525,88 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,06 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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