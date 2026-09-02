Nagarjuna Fertilizers and Chemicals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nagarjuna Fertilizers and Chemicals hat am 30.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Nagarjuna Fertilizers and Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at