Nagarjuna Fertilizers and Chemicals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nagarjuna Fertilizers and Chemicals hat am 30.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,03 INR gegenüber -0,180 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,260 INR. Im Vorjahr waren 40,55 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at