Nagarjuna Fertilizers and Chemicals präsentierte Quartalsergebnisse

Nagarjuna Fertilizers and Chemicals ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nagarjuna Fertilizers and Chemicals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nagarjuna Fertilizers and Chemicals ein Ergebnis je Aktie von -0,250 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.at