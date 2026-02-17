|
Nagarjuna Fertilizers and Chemicals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nagarjuna Fertilizers and Chemicals hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nagarjuna Fertilizers and Chemicals -0,040 INR je Aktie generiert.
