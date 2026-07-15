Nagarro-Aktie fällt: Bafin deckt Fehler in Abschluss 2022 auf

Das teilte der SDax-Konzern ( SDAX ) am Dienstagabend nach Börsenschluss in München mit. Die Aufsicht habe dem Konzern am 10. Juni die Fehlerhaftigkeit im Rahmen einer stichprobenartigen Bilanzkontrolle mitgeteilt. Demnach seien der Konzernabschluss sowie der Lagebericht betroffen.

Im Wesentlichen gehe es um die Aufzeichnung, Erfassung und geografische Aufschlüsselung von Umsatzerlösen sowie die erstmalige bilanzielle Erfassung von Unternehmenserwerben. Hinzu kämen die Beschreibung des Geschäftsmodells und die Risikoberichterstattung im Lagebericht.

An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an: Die Nagarro-Aktie gibt am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise um 1,62 Prozent auf 75,80 Euro nach.

Nagarro ist der Auffassung, dass die Berichte keine wesentlichen Fehler im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes aufweisen und legte Widerspruch ein. Ein Antrag auf aufschiebende Wirkung des Widerspruchs scheiterte aber am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Nun sei damit zu rechnen, dass die Bafin die Fehlerfeststellungen auch während des noch laufenden Widerspruchsverfahrens unverzüglich veröffentlichen werde, hieß es vom Unternehmen.

Mögliche bestandskräftige Fehlerfeststellungen hätten nach Information der Gesellschaft keine Auswirkungen auf spätere Konzernabschlüsse oder zusammengefasste Lageberichte, hieß es. Zudem habe Nagarro nach externen Vorwürfen aus der Vergangenheit bezüglich Betrugs bereits eine unabhängige Untersuchung dieser Vorwürfe beauftragt. Keine der in früheren Medienberichterstattungen oder in Kommentaren von Leerverkäufern vorgebrachten Behauptungen hätten sich als begründet erwiesen. Es seien auch keine Hinweise auf Betrug oder ein Fehlverhalten gefunden worden, schrieb Nagarro.

Derweil steht der IT-Dienstleister vor einer Übernahme durch den indischen Konzern Persistent (Persistent Systems). Der Technologiedienstleister aus Indien bietet 81 Euro je Nagarro-Aktie. Mit dem Angebotspreis wird das Nagarro-Aktienkapital mit etwas mehr als einer Milliarde Euro bewertet.

Persistent will mindestens die Hälfte der Anteile erwerben. Rund 20 Prozent hat sich das indische Unternehmen von der Gründerfamilie gesichert und damit bereits einen großen Schritt in Richtung der 50 Prozent geschafft. Auch Mitglieder des Vorstands planen, ihre privat gehaltenen Aktienpakete in das Angebot einzuliefern.

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MÜNCHEN (dpa-AFX)