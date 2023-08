Nagarro-Aktie fällt: Nagarro senkt Ausblick erneut - Gewinn in Q2 gesunken

Wegen ungünstiger Währungsentwicklungen und Zurückhaltung in einigen Projekten sei 2023 nur noch mit einem Erlös in der Größenordnung von 915 Millionen Euro zu rechnen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Nagarro hatte erst Mitte Mai seine Umsatzerwartung von über einer Milliarde auf 940 Millionen Euro gesenkt.

Bei der Bruttomarge peilt das Unternehmen nun noch 26 Prozent an. Zuvor hatte Nagarro mit zwei Prozentpunkten mehr gerechnet. Die Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll statt 15 Prozent nun bei 13 Prozent liegen. Alle neuen Prognosen beruhen auf aktuellen Wechselkursen und berücksichtigen keine künftigen Übernahmen.

Nagarro mit operativem Gewinneinbruch

Der IT-Dienstleister Nagarro hat im zweiten Quartal zwar den Umsatz gesteigert, wegen stark gestiegener Personalkosten bei schwacher Auslastung aber deutlich weniger verdient. Der Quartalsumsatz stieg um 8 Prozent auf 226,8 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Montag in München mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach allerdings um 28 Prozent auf 28,9 Millionen Euro ein. Das Management begründete dies mit "beträchtlichen überschüssigen Kapazitäten in der Softwareentwicklung". Als Reaktion darauf seien Gehälter und die Zahl der Mitarbeiter angepasst worden. Positive Effekte aus der Maßnahme erhofft sich die Unternehmensführung dann im zweiten Halbjahr.

Bereits am vergangenen Freitag hatte das Management nach Börsenschluss seine Ziele für 2023 erneut gesenkt. Wegen ungünstiger Währungsentwicklungen und Zurückhaltung in einigen Projekten sei nur noch mit einem Erlös von etwa 915 Millionen Euro zu rechnen. Nagarro hatte erst Mitte Mai seine Umsatzerwartung von mehr als einer Milliarde auf 940 Millionen Euro gesenkt.

Bei der Bruttomarge peilt das Unternehmen nur noch 26 Prozent an und damit zwei Prozentpunkte weniger als zuvor. Die Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll statt 15 Prozent nun bei 13 Prozent liegen. Alle neuen Prognosen beruhen auf aktuellen Wechselkursen und berücksichtigen keine künftigen Übernahmen.

Nagarro-Aktie mit tiefstem Kurs seit Anfang 2021

Mit hohen Kursverlusten nach erneuter Senkung der Umsatzprognose haben die Aktien von Nagarro am Montag den tiefsten Stand seit Januar 2021 markiert. Zuletzt büßten sie via XETRA 6,75 Prozent auf 75,30 Euro ein. Seit Jahresanfang summieren sich die Verluste auf ein Drittel.

Die Prognosesenkung sei alles andere als förderlich für die Anlegerstimmung, allzu deutlich falle sie aber nicht aus, schrieb Analyst Andreas Wolf von Warburg Research. Die Aktien würden zudem mit einem deutlichen Abschlag auf Papiere vergleichbarer Unternehmen gehandelt.

Die vergleichsweise günstige Bewertung konnte Schnäppchenjäger zu Wochenbeginn jedoch nicht zu Käufen animieren. Es zeigt sich vielmehr, dass angesichts der zweiten Prognosesenkung innerhalb weniger Monate die Anleger Vertrauen verlieren.

Nagarro war im Dezember 2020 an die Frankfurter Börse gegangen mit einem ersten Kurs von 69 Euro, dem sich die Papiere nun wieder nähern. Nach rasanter Rally bis Anfang 2022 hatte sich der Kurs mit 212 Euro mehr als verdreifacht. Es folgte eine ebenso rasche Talfahrt.

MÜNCHEN / FRANKFURT (dpa-AFX)