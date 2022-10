Nagarro-Aktie klettert: IT-Dienstleister erhöht Jahresprognose nochmals

Nach einer erneuten Anhebung der Jahresziele durch den IT-Dienstleister Nagarro SE kletterten sie bis auf 101,80 Euro. Zuletzt ging es im XETRA-Handel noch um 5,77 Prozent auf 100,80 Euro hoch. Damit waren sie zweitstärkster Wert im SDAX , der zeitgleich um etwas mehr als ein Prozent zulegte.

Nagarro erhöhte die Umsatzprognose für 2022 von 800 auf 830 Millionen Euro. Davon sollen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie bereinigt um Sondereffekte nun 15 statt 14 Prozent hängen bleiben. Das Unternehmen hatte bereits mehrmals in diesem Jahr die Erwartungen nach oben geschraubt. Die Münchener profitieren trotz der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheit von einer starken Nachfrage. Die neuen Erwartungen des Vorstands liegen nun etwas höher als die der Analysten.

Mit den neuen Jahreszielen zeigten sich Börsianer zufrieden. Sowohl der angepeilte Umsatz als auch die avisierte operative Marge lägen über den aktuellen Markterwartungen, hieß es.

Es sei schon die dritte Anhebung des Ausblicks in diesem Jahr, betonte Analyst Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies. Ein verbessertes Margenprofil sei eine positive Überraschung in Zeiten des hohen Inflationsdrucks.

Im laufenden Jahr haben die Nagarro-Titel bereits eine rasante Achterbahnfahrt hinter sich: Nach einem Rekordhoch von 212 Euro zu Jahresbeginn verloren sie bis zu 60 Prozent an Wert und erreichten Ende September mit 83 Euro das tiefste Niveau seit Mai 2021. Seitdem haben sich die Anteilsscheine um mehr als 20 Prozent erholt.

Jefferies belässt Nagarro auf "Buy"

