Nagarro SE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nagarro SE präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Nagarro SE einen Gewinn von 0,960 EUR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 254,6 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nagarro SE 242,9 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at