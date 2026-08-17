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17.08.2026 06:31:29
Nagarro SE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nagarro SE hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 EUR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,17 Prozent auf 252,4 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 252,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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