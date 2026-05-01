Nagarro SE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nagarro SE hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nagarro SE ein EPS von 0,590 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 245,9 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 246,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,08 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,69 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 999,30 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 971,99 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at