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18.05.2026 06:31:29
Nagarro SE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nagarro SE hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,850 EUR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 248,1 Millionen EUR – ein Plus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nagarro SE 246,9 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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