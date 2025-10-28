|
Nagase Brothers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Nagase Brothers hat am 27.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 53,33 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nagase Brothers ein EPS von 13,98 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,00 Prozent auf 16,74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
