Nagase Brothers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nagase Brothers hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 46,95 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nagase Brothers 53,33 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,37 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 16,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at