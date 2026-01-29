Nagase Brothers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nagase Brothers hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66,25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nagase Brothers ein EPS von 58,66 JPY je Aktie vermeldet.

Nagase Brothers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,27 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at