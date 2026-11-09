NAGASE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NAGASE hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 44,39 JPY, nach 17,95 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 292,87 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 242,42 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at